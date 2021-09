Đà Nẵng phong tỏa: Đội mưa bám chốt, kể kỷ niệm đêm thứ 20 'đóng băng'

Đội nắng, dầm mưa... chỉ mong hết dịch

Những ngày qua, cuối giờ chiều mây đen ùn ùn kéo đến, đen kịt cả bầu trời. Mưa lớn xua tan sự nóng bức, thế nhưng đây cũng là lúc vất vả nhất đối với lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ… đang bám chốt.

Tối 4.9, khi đồng hồ điểm quá giờ cơm tối, dưới cơn mưa nặng hạt chúng tôi hướng về phía đông cầu Rồng (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Từ xa, khi thấy ánh đèn xe di chuyển, một chiến sĩ công an bật đèn ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc kiểm tra thẻ công vụ báo chí, đại úy công an đứng chốt không quên dặn cánh phóng viên chúng tôi: “Từ 8 giờ sáng 5.9 thẻ công vụ này sẽ hết hiệu lực anh, chị nhé. Khi đi tác nghiệp phải sử dụng giấy đi đường có mã QR Code theo quy định của UBND TP.Đà Nẵng”.

Cầu Rồng vắng lặng trong đêm thứ 20 Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" HUY ĐẠT

Rời khỏi chốt kiểm soát phía đông cầu Rồng, chúng tôi dừng chân tại chốt đường Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại (Q.Sơn Trà). Mưa bắt đầu lớn hơn, dưới ánh đèn xe container luồng xanh mặt đường tung trắng màn mưa.

Di chuyển trú mưa trong lều tạm bên đường, kể với PV Thanh Niên, trung úy Trần Hải Đà (cán bộ Công an Q.Sơn Trà) cho biết anh cùng đồng đội bám chốt kiểm soát đã hơn 1 tháng qua. Từ lúc TP.Đà Nẵng “đóng băng” dập dịch Covid-19, tất cả lực lượng vũ trang đều ra đường làm nhiệm vụ và trở về “3 tại chỗ” ở đơn vị.

Lực lượng công an Q.Sơn Trà túc trực tại chốt kiểm soát dịch 24/24 HUY ĐẠT

Theo lời trung úy Đà, mấy ngày gần đây cứ đêm về trời chuyển mưa, mặt đường nhựa bốc hơi đất xộc thẳng vào mũi. Những lúc mưa lớn, đường không một bóng người khiến trung úy Đà cảm thấy trống trải và nhớ lại những ngày dịch bệnh chưa bùng phát, phố phường đông đúc… Đấy cũng là thời điểm khách du lịch đến Đà Nẵng rất đông.

“Khi làm nhiệm vụ thì nắng mưa đối với chúng tôi không là gì cả. Chỉ thấy trong lòng buồn mà khó nói, khó tả. Có lẽ vì thành phố này chưa từng vắng lặng đến vậy…”, trung úy Đà nói.

Trung úy Trần Hải Đà kiểm tra phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát dịch trên đường Ngô Quyền HUY ĐẠT

Buồn vì thành phố vắng lặng

Lẫn trong tiếng mưa rào rào, tiếng bộ đàm các tổ làm nhiệm vụ, các chốt liên tục báo cáo thông tin về chỉ huy.

Trung úy Đà cho biết, sau thời gian 20 ngày giãn cách xã hội , đa số người dân khu vực chấp hành tốt “ai ở đâu thì ở đó”. Có vài trường hợp cấp bách khi qua chốt đã được lực lượng hỗ trợ hết sức, thậm chí có nhiều chốt còn lập tức lấy xe công vụ chở người dân đến bệnh viện.

“Chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, người dân được trở lại cuộc sống bình thường… Mấy ngày này, người đi làm nhiệm vụ với không khí đường phố vắng lặng cũng buồn lắm”, trung úy Đà chia sẻ.

Khi thực hiện nhiệm vụ “chưa từng có tiền lệ”, mỗi chiến sĩ công an cũng có nỗi niềm riêng. Ai cũng hy vọng nhịp sống sớm bình thường trở lại.

Làn da cháy sạm, đại úy Trần Việt Hưng, cán bộ Công an TP.Đà Nẵng, đã có hơn 1 tháng tăng cường về cơ sở chống dịch. Mỗi ngày tăng cường chống dịch ở Công an P.Mỹ An là mỗi trang kỷ niệm khó quên.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Ngũ Hành Sơn

Trò chuyện tại chốt kiểm soát dịch trên đường Ngũ Hành Sơn - Phan Hành Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn), đại úy Hưng cho hay trong hơn 1 tháng “3 tại chỗ” ở đơn vị , anh chỉ nhìn mặt con nhỏ qua màn hình điện thoại, tranh thủ lúc ăn cơm được nghe con bi bô gọi ba. Với anh, cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, kể cả điều bình thường nhất là được ôm con vào lòng giờ đây là cả sự mong chờ.

Đại úy Trần Việt Hưng hơn 1 tháng qua thực hiện nhiệm vụ tăng cường về cơ sở chống dịch Covid-19 HUY ĐẠT Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng kiểm tra giấy đi của người dân trong thời gian thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" HUY ĐẠT

Hướng ánh mắt về dòng xe container luồng xanh chạy theo hướng đi Quảng Nam, đại úy Hưng kể: “Hơn 1 tháng đi chống dịch, trong đó có 20 ngày TP.Đà Nẵng phong tỏa thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, với chúng tôi là những kỷ niệm khó quên. Nắng mưa, ăn vội bữa cơm trưa lúc chiều muộn hay anh em chia nhau từng chai nước… tất cả đều nỗ lực hết sức mình, chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi”.