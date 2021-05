Đà Nẵng tái lập thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ để phòng dịch Covid-19

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cù và Nguyễn Văn Thanh để điều tra về hành vi cho 2 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.