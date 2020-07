Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự bộ đôi chuyên đóng giả công an, lừa chạy án

Theo cơ quan điều tra, từ giữa năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Nhật Huy (26 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) quen biết một số gia đình có người thân vi phạm pháp luật, bị điều tra, khởi tố hoặc bắt tạm giam. Huy nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách rủ Bùi Trọng Quí (34 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đóng giả công an để lừa đảo.

Cả hai mua trang phục ngành công an, đeo hàm đại úy, mua bộ đàm, còng số 8, súng... Huy dẫn bạn trong vai đại úy dỏm Bùi Trọng Quí đến nhà để gặp nhiều bị hại, “nổ” có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo công an cấp cao, các tướng tá...

Quí hứa có thể chạy án hoặc cho bị can tại ngoại trong thời gian điều tra. Để che giấu hành vi lừa đảo, Huy và Quí dùng thủ đoạn yêu cầu bị hại giữ kín tung tích của Quí, dọa sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tiết lộ.

Vì vậy, một số bị hại do thiếu hiểu biết, đã nộp hàng trăm triệu đồng cho cặp đôi đóng giả công an này, nhưng ngại hợp tác khiến cơ quan điều tra mất nhiều thời gian xác minh.

Sau quá trình kiên trì theo dõi, ngày 17.7, Công an Q.Cẩm Lệ đã bắt được Huy và Quí cùng tang vật là trang phục, các vật dụng đóng giả công an. Ban đầu, cặp đôi công an dỏm này thừa nhận đã chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng.