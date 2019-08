Đà Nẵng: Tạm giữ nghệ nhân cá cảnh 'khởi nghiệp' cần sa ở phố Tây An Thượng

ở phố Tây An Thượng . Sáng 27.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự một nghệ nhân cá cảnh hết thời, chuyển sang "khởi nghiệp" buôn bán cần sa

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 5, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng triển khai các lực lượng nghiệp vụ cùng công an địa phương tổng tấn công tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, pub, karaoke…

Không chỉ các tụ điểm trung tâm TP, tại khu phố Tây ở P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn), nơi tập trung rất nhiều người nước ngoài sinh sống cũng như du khách quốc tế lưu trú, lực lượng công an cũng thường xuyên kiểm tra, triệt xóa các tụ điểm mua bán và có người nước ngoài sử dụng trái phép ma túy.

Văn Quý Lộc bị tạm giữ hình sự Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 26.8, ngay vỉa hè trước quán pub Simple Man 2 (giao lộ Ngô Thì Sĩ - An Thượng 5, P.Mỹ An, thuộc khu phố Tây), các trinh sát Công an Q.Ngũ Hành Sơn khống chế Văn Quý Lộc (24 tuổi, ngụ 26/28 Nguyễn Duy Hiệu, P.Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam).

Số cần sa ngụy trang thành kẹo trái cây thu giữ từ Lộc Ảnh: Văn Tiến

Lúc này, trong người Lộc tàng trữ 4 gói cần sa đang chuẩn bị giao cho khách, tiếp tục áp tải Lộc về nhà tại 26/28 Nguyễn Duy Hiệu, TP.Hội An để khám xét, công an quận tạm giữ thêm 45 gói ma túy cần sa.

Lộc khai nhận, bản thân có nghề nuôi cá cảnh, nhưng những năm qua thu nhập không cao, lại nghiện cần sa, nên nghệ nhân cá cảnh hết thời này chuyển sang buôn bán cần sa. Số cần sa Lộc mua về vừa sử dụng, vừa bán cho khách tại khu phố Tây An Thượng, Đà Nẵng.