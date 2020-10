Đà Nẵng thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học từ trưa 8.10 do mưa lớn

Theo Sở GD - ĐT Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn cho học sinh, đảm bảo công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất , yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên Đà Nẵng nghỉ học từ trưa ngày 8.10.

Sở GD - ĐT Đà Nẵng đặc biệt yêu cầu các trường có học bán trú, nhà trường thông báo phụ huynh đón học sinh sau buổi học sáng nay (8.10), đảm bảo an toàn, chu đáo. Trong lúc mưa to, phải lưu ý phụ huynh, học sinh, sinh viên thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông khi đưa đón con em trước cổng trường.

Trong khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp , yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống ngã đổ cây xanh trong trường học. Yêu cầu đôn đốc, kiểm tra hệ thống quạt trần, thiết bị điện, dây điện, cáp viễn thông đảm bảo độ cao an toàn, không gây nguy hiểm khi đi lại; kiểm tra, chằng chống tường rào, cổng ngõ, trần nhà, mái nhà; che chắn phòng học, phòng làm việc và các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng do mưa to, gió lớn.

Đối với các trường học trên địa bàn những nơi ngập úng, thấp trũng, những nơi có công trình, cầu cống không an toàn… có thể gây nguy hiểm cho giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh, học viên, nhất là học sinh nhỏ tuổi (trung học cơ sở, tiểu học, mầm non) thì thủ trưởng đơn vị chủ động liên lạc với phụ huynh để đưa đón học sinh ra về an toàn.

Những khu vực trường học có đông phương tiện giao thông, nước ngập; có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, trơn trượt, khu vực ngập nước; có phương án di dời tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn.

Sở GD - ĐT Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin (điện thoại cố định, di động, email, tin nhắn,…) để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra...