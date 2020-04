Đà Nẵng: Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân giữ chức Trưởng Công an Q.Ngũ Hành Sơn

Có mặt và chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Công an Q.Ngũ Hành Sơn, thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân giữ chức Trưởng Công an Q.Ngũ Hành Sơn.