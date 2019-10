Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lên tiếng vụ 'tố công an đánh người'

Chiều 4.10, đối với clip trên mạng ghi cảnh một nam thanh niên tố bị công an đánh, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xác định không có việc “công an đánh người”.

Trước đó, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi cảnh anh V.T.A (35 tuổi, ngụ Hà Nội) phản ứng khi bị Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Hải Châu xử lý.

Trong clip là cảnh anh V.T.A dùng điện thoại ghi hình 2 cán bộ chiến sĩ, và nói thượng úy Phạm Hoàng Linh (tổ viên) “gân cổ lên” khi làm việc với anh, còn trung tá Huỳnh Liên (tổ trưởng) là “công an đánh người”.

Clip tuy có tiếng chửi ồn ào, có đoạn đang ghi hình bị rung lắc không rõ hình ảnh, nhưng lại không thể hiện cảnh đánh nhau, nên gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Anh V.T.A bỏ đi, không làm việc với lực lượng công an Ảnh: Cắt từ clip

Theo Công an Q.Hải Châu, sự việc xảy ra lúc 9 giờ ngày 3.10, trung tá Liên và thượng úy Linh thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và giải quyết trật tự công cộng của công an quận, đã phát hiện xe máy BS 21V2 - 7380 chạy trên đường Bạch Đằng hướng từ Phan Đình Phùng về Quang Trung ở trước HĐND TP.Đà Nẵng.

Người điều khiển là anh V.T.A không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu bên trái, nên tổ tuần ra ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Anh V.T.A xuất trình CMND của anh và giấy đăng ký xe tên Lê Quang Từ (không rõ địa chỉ do giấy tờ hư hỏng), không có bằng lái xe. Lực lượng tuần tra giải thích với người vi phạm đây là lỗi cố ý nên lập biên bản.

Lúc này, anh V.T.A có lời lẽ lớn tiếng xúc phạm, kích động, dùng điện thoại ghi hình lực lượng, có hành vi giật lại các giấy tờ trong lúc tổ tuần tra đang làm việc.

Tổ tuần tra đã giải thích, yêu cầu người vi phạm chấp hành, giữ khoảng cách để làm việc nhưng anh V.T.A khóa cổ xe, rút chìa khóa, bỏ đi, không làm việc với tổ tuần tra.

Do đó, lực lượng mời người chứng kiến lập biên bản, tạm giữ phương tiện và đưa về trụ sở để tiếp tục làm việc.

Đại tá Trần Phước Hương chỉ đạo xử lý

Chiều 4.10, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, nhận thông tin, công an quận đã kiểm tra, yêu cầu tổ tuần tra tường trình sự việc, xác định không có việc như anh V.T.A nói là “công an đánh người”, cán bộ chiến sĩ làm đúng quy trình về tuần tra, kiểm soát.

Đại tá Trần Phước Hương cho biết, thượng úy Linh có dùng điện thoại ghi hình quá trình của sự việc. Theo clip này, anh Võ Tuấn Anh la làng lên, thì một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy Honda SH (chưa rõ lai lịch và BS) dừng xe lại.

Anh V.T.A nói với người này là: “Cháu đang chấp hành mà người ta nói cháu, nhảy vào đánh cháu như thế”.

Tuy nhiên, người đàn ông lớn tuổi trên lại nói: “Mi quánh lại công an đúng không. Ta thấy mi đánh công an đó, mi mới đánh công an nè, bắt đầu chừ, mi nói láo phải không”.

Lúc này, thượng úy Linh nói mời người này xuống xe làm việc luôn, thì anh V.T.A bỏ đi.

Hiện Công an Q.Hải Châu tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự xác minh nhân thân, mời anh V.T.A làm việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lên tiếng

Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết: “Nếu du khách vào Đà Nẵng quậy phá, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phá nề nếp người dân Đà Nẵng, trong khi hầu hết người dân đều đội, làm mất kỷ cương thành phố, thì rất đáng phê bình, nếu chống đối, học theo thói côn đồ thì xử lý nghiêm”.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng khẳng định: “Đối với cán bộ chiến sĩ, lực lượng đã quán triệt về tư thế tác phong phải đàng hoàng, không cãi cọ trên đường; thậm chí phải đưa về cơ quan xử lý, nếu cán bộ chiến sĩ dùng phương pháp sai thì chỉnh đốn nghiêm minh”.

Theo người đứng đầu Công an TP.Đà Nẵng, hiện đã chỉ đạo Công an Q.Hải Châu báo cáo vụ việc liên quan clip nam thanh niên tố công an đánh người, lại bị tố ngược đánh công an nêu trên, với quan điểm xử lý thật nghiêm minh.