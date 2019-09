'Clip nguyên cán bộ công an đánh đập vợ cũ': Bị đánh vì có người đàn ông mới?

Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều 25.9, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân có tên là Khai Phong Phủ đăng tải clip dài 2 hơn phút với tựa đề: “Nguyên cán bộ công an nhân dân huyện Kỳ Anh đánh đập vợ cũ”. Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng tay kéo một người phụ nữ lên chiếc xe ô tô bán tải màu đỏ dừng cạnh bên. Người phụ nữ này chống cự lại thì bị anh ta giật tóc, đấm và đá vào người. Tiếp đó, người đàn ông tay phải cầm kéo dọa đâm người phụ khiến những người chứng kiến hoảng hốt. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh nhiều người dân đứng xem. Một người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân ra can ngăn thì bị người đàn ông dùng kéo đe dọa. Người đánh đập vợ cũ trong clip được xác định là anh Nguyễn Chiến Thắng, từng là cán bộ công an công tác tại Đội điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng đã xin ra khỏi ngành từ năm 2016.