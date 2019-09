Chồng ngoại tình tấn công vợ trước mặt đồng nghiệp, dọa ném con xuống đường

Cuộc hôn nhân 'địa ngục'

Những câu chuyện bạo hành gia đình không phải là hiếm gặp nhưng có rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn và xử lý vì nhiều nguyên nhân. Có thể vì sự xấu hổ của các bà mẹ, muốn giữ mái ấm cho con cái, hay vì sự đe dọa nhẫn tâm từ người chồng, vì sự bao che của gia đình nhà nội... Cũng có thể vì các cơ quan đoàn thể không thể can thiệp khi chưa có chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra.

Chính vì vậy, bạo hành gia đình còn tồn tại và tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của cả những bà vợ và những đứa con thơ. Tôi là một trong những trường hợp như vậy và tôi thực sự muốn lên tiếng để mong pháp luật có những chế tài hợp lý áp dụng với những hành vi bạo lực gia đình.

Tôi lấy chồng ở tỉnh Bắc Giang rồi hai vợ chồng lập nghiệp tại Sa Pa (Lào Cai). Cuộc sống sau khi kết hôn khoảng 2 năm giống như một địa ngục trần gian với nhiều trận đòn khủng khiếp ám ảnh suốt cuộc đời tôi. Chồng tôi có quan hệ bất chính với cô gái làm cùng, sau đó về nhà cứ ghen tuông bóng gió và nghĩ tôi cũng như anh ta nên hễ say rượu là anh ta mượn cớ đánh đập.

Nhiều lần, anh đánh tôi và chửi bới thậm tệ trước mặt cả đồng nghiệp của tôi. Thời đó, cứ mỗi lần ai rủ anh ta đi nhậu nhẹt là y rằng tôi sợ đến run người. Hàng xóm không dám can ngăn vì có lần say rượu anh ta đánh tôi chạy quanh khu nhà trọ, lên đến tầng thượng thì có anh hàng xóm sang can ngăn suýt bị chồng tôi xô rơi xuống. Anh ta còn đòi ném con từ tầng 3 xuống nếu tôi không có mặt để anh ta đánh.

Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ nhưng cứ nghĩ vì con, nhưng thật sự cái ảnh hưởng nhiều nhất lại là tinh thần của đứa con nhỏ. Tôi cũng có nhờ sự can thiệp của 2 bên gia đình nhưng không hề xoay chuyển.

Đỉnh điểm nhất, tôi đi múa cùng trường chuẩn bị cho ngày 20.11 tại nhà văn hóa huyện, anh ta đã uống rượu say và đánh tôi ngay trước cửa nhà văn hóa, không ai có thể can thiệp được.

Tôi đã quyết định bỏ trốn vì quá sợ những trận đòn như vậy, thời gian sau đó tôi cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cầm dao rượt cả con trai

Sau 6 năm không gặp, vì con trai khao khát gặp ba và tôi cũng hy vọng sau từng đấy thời gian anh ta cũng có thể thay đổi suy nghĩ nên tôi đã quyết định liên lạc lại. Sống cùng 2 tháng, 2 mẹ con tôi lại thêm lần nữa trải qua những tháng ngày bị chửi mắng, đánh đập. Chúng tôi phải chạy trốn thêm lần nữa.

Anh ta gia trưởng, bắt con trai tôi phải sống cùng trong khi thằng bé không muốn, nhiều lần cầm dao, phớ dọa đòi chém chết hai mẹ con.

Tại quán cafe mà anh ta đang kinh doanh, có lần bắt con trai phải ở cùng trong khi bé không muốn, anh ta đã vác dao đòi chém bé. Nó chạy khắp trong quán kêu cứu nhưng không ai can ngăn, người ta chỉ nói rằng ba dọa vậy thôi.

Tinh thần con trai tôi rất hoảng loạn, cứ nhìn thấy ba là co giò chạy trốn. Gần đây, vì muốn gặp con nhưng bé đã bỏ chạy nên anh ta xông vào đánh đập tôi. Tôi phải nhờ sự can thiệp của công an, đến đưa 2 mẹ con ra ngoài.

Tại cơ quan công an, tôi đã viết tường trình sự việc, khi gọi điện yêu cầu có mặt để giải quyết, anh ta còn lớn tiếng nói trong điện thoại nếu con tôi không gặp anh ta sẽ chém chết thật. Thế nhưng lần đó chỉ hòa giải để anh ta hứa không tái diễn.

Sau đó, nhiều lần người này còn nhắn tin đe dọa bắt con tôi phải sống cùng, đe dọa giết tôi vì nghĩ rằng tôi ngăn cản, không cho gặp con. Gia đình nhà nội có biết chuyện nhưng không hề lên tiếng, chỉ nói lỗi là của tôi.

Hiện tại, mẹ con tôi đang trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ vì không ai có thể giúp được, hàng xóm láng giềng không can thiệp vì họ nghĩ đó là chuyện gia đình, công an chỉ giải quyết hòa giải, gia đình bên nội thì bao che cho những hành động bạo lực đó.

Nếu không lên tiếng, tôi nghĩ chuyện của cá nhân tôi không thể giải quyết triệt để được. Rất mong những chuyện như thế này sẽ không còn xảy ra với bất kỳ một ai nữa.