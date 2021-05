Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện ca mắc Covid-19 cộng đồng từ xét nghiệm diện rộng

Trong 2 ca mắc Covid-19 vừa được phát hiện tại Đà Nẵng, có một ca chưa có triệu chứng, được phát hiện qua xét nghiệm diện rộng trên địa bàn Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Đó là bệnh nhân (BN) mã số 4570 (nữ, 31 tuổi, ở chung cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn và Lê Đức Thọ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), là nhân viên y tế Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (đường Trần Cao Vân). Đến hiện tại, BN vẫn chưa ghi nhận triệu chứng. Ngày 18.5, BN được Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương. Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Trưa 19.5: Thêm 36 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang 20 ca

Trước đó, ngày 5 - 17.5, BN đi chợ Mai lúc gần 6 giờ sáng; mua Mỳ quảng Đại Lộc (đường Lê Đức Thọ, đối diện quán vườn Mít); có chở con đến gửi nhà người thân (tại K139 Trần Quang Khải); đi làm tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm; đến Điện máy Xanh (đường Lê Duẩn); ghé mua xôi (đường Kỳ Đồng, gần cột điện chợ Kỳ Đồng); có tiếp xúc với nhiều người ở chung cư E83; ghé Vinmart (đường Lê Tấn Trung).

BN thứ 2 là BN 4571 (nữ, 37 tuổi, đường Lưu Trọng Lư, P.Tân An, TP.Hội An, Quảng Nam), làm việc tại Công ty Trường Minh (KCN An Đồn, Đà Nẵng). BN là đối tượng cách ly, lấy mẫu diện F1 của BN 3545 (ngày 11.5, kết quả xét nghiệm âm tính, đến chiều 18.5, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19). BN xuất hiện triệu chứng nghẹt mũi, tức ngực, đau sau gáy vào ngày 15.5.

Trước đó, từ 4 - 10.5, BN đi làm tại Công ty Trường Minh; sau đó từ Đà Nẵng về Villa (đường Lưu Trọng Lư, Hội An, Quảng Nam) để dọn vệ sinh sau đó về nhà; đi chợ gần nhà tại Hội An.

Ngày 11.5, BN được xác định là F1, sau khi xác định ca F0 N.T.N (BN 3545) cùng làm tại Công ty Trường Minh nên được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đề nghị người dân nếu có tiếp xúc gần với các ca bệnh nêu trên hoặc có đến những địa điểm nêu trên thì nhanh chóng liên hệ với y tế địa phương để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt bùng phát dịch này, Đà Nẵng đã ghi nhận 146 ca mắc Covid-19, nhiều ca là F1 được cách ly, xét nghiệm lần 2, lần 3 mới cho kết quả dương tính với Covid-19.