Đà Nẵng: Triệt xóa ổ bóng cười phục vụ khách mở tiệc tại villa cho thuê

Ngày 7.10, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, liên quan vụ triệt xóa ổ bóng cười tại villa cho thuê B&B (P.Hòa Xuân), quản lý nghiện hút hít, chuyên phục vụ tiệc “vui vẻ” vừa bị phạt 32,5 triệu đồng.

Trước đó, qua trinh sát nắm địa bàn, ngày 3.9, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an Q.Cẩm Lệ kiểm tra Villa B&B (lô 7 B2.2, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ).

Nghiện hút hít bóng cười, chuyên phục vụ tiệc “vui vẻ”

Tại villa cho thuê này có 57 bình khí cười N 2 O của Hứa Phú Đức (41 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Đức khai nhận được bà Hồ Thị Xuân Tân (62 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) và con gái là Nguyễn Thị Ngọc Thúy (27 tuổi, ngụ TP.HCM) thuê quản lý villa với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Ngoài công việc hằng ngày bố trí khách đến thuê phòng, căn hộ tại villa, Đức còn có sở thích hút hít bóng cười.

Thấy khách lưu trú hay ăn uống, tổ chức tiệc tại villa, nên Đức nảy sinh ý định bán thêm khí cười, bóng cười cho khách để mở tiệc “vui vẻ”.

Do đó, từ mua nhỏ lẻ, Đức lên mạng xã hội Facebook tìm nguồn mua sỉ khí N 2 O với giá tốt để bán lại kiếm lời, nuôi đam mê hút hít và đặt được 57 bình loại 5 kg/bình với giá 800.000 đồng/bình.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, bên bán chia nhỏ các lần giao hàng bằng xe máy cho Đức. Từ ngày 1.8 đến nay, Đức hút hít hết 15 bình khí cười, bán 26 bình khí cười N 2 O cho khách tự bơm ở các bữa tiệc “vui vẻ”.

Với giá 900.000 đồng/bình 5 kg, Đức lời 100.000 đồng/bình, tổng cộng thu lợi bất chính 2,6 triệu đồng. Tại thời điểm bị Công an Q.Cẩm Lệ “đột kích”, tại Villa B&B còn 16 bình khí N 2 O chưa sử dụng.

15 bình bóng cười thu giữ tại Công an P.Nam Dương Ảnh: Văn Tiến Việt và Hảo bị tạm giữ Ảnh: Văn Tiến

Phạt gấp chục lần số tiền trục lợi

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, sau khi củng cố hồ sơ, công an quận đã đề xuất và hiện UBND Q.Cẩm Lệ đã ra quyết định xử phạt Hứa Phú Đức 7,5 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định, phạt 25 triệu đồng về vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, buộc Đức nộp lại 2,6 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc bán khí cười, mở tiệc “vui vẻ” cho khách.

Ngoài ra, số khí bóng cười N 2 O còn bị buộc tiêu hủy, tổng mức phạt cho quản lý nghiện hút hít, chuyên phục vụ khách mở tiệc “vui vẻ” tại villa B&B này lên đến 32,5 triệu đồng, gấp cả chục lần số tiền thu lợi.

Cùng ngày, Công an P.Nam Dương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Văn Viết Việt (ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và Nguyễn Đức Hảo (cùng 21 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.