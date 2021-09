Đà Nẵng: Triệt xóa ổ ma túy và ngăn chặn nhóm người phá chốt kiểm soát

Trước đó, ngày 1.9, Công an xã Hòa Sơn ập vào nhà Trần Công Vũ (ngụ tổ 5 thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn), bắt quả tang Vũ cùng Nguyễn Hùng Cường (ngụ thôn An Ngãi Tây 3) và Nguyễn Hỗ (ngụ thôn Tùng Sơn, cùng xã Hòa Sơn) đang tụ tập sử dụng ma túy.

Công an xã xử phạt 3 người với mức 750.000 đồng/người về hành vi sử dụng trái phép ma túy. Riêng Vũ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc do trước đó có tiền sự, tái phạm sử dụng ma túy nhiều lần.

Cùng ngày (1.9), Công an xã Hòa Sơn tuần tra trên đường liên thôn An Ngãi Đông, phát hiện 5 người gồm Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Thanh Triều, Nguyễn Thị Như Lệ (cùng ngụ thôn An Ngãi Đông), Võ Thị Thành và Trần Việt (cùng ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) đang phá dỡ hàng rào phong tỏa tại chốt kiểm soát giữa 2 địa bàn xã Hòa Sơn và P.Hòa Khánh Bắc.

Cả 5 người đều không có giấy đi đường, không thuộc trường hợp được phép ra đường trong thời gian TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng.