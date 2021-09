Đà Nẵng phong tỏa: Chấn chỉnh các cửa hàng bán thực phẩm sai quy định

Trước đó, sáng 1.9, Công an quận này kiểm tra cửa hàng thực phẩm của HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản Mỹ Hưng (142 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián) do bà Đỗ Thị Như Trang (36 tuổi, ngụ K377/34 Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) làm đại diện.

Lúc này, công an quận bắt quả tang cơ sở này bán lẻ thực phẩm cho 6 người dân, trong khi những người này không có giấy tờ được phép mua thực phẩm trực tiếp tại điểm cung ứng.

Theo công an quận, HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản Mỹ Hưng được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến đầu tư TP.Đà Nẵng chọn làm đơn vị cung ứng thực phẩm phục vụ các điểm bán hàng tại các quận trên địa bàn thành phố, không được phép bán lẻ thực phẩm.

Cùng ngày, Công an Q.Thanh Khê kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm 74 đường Lý Thái Tổ (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) do bà Ngô Thị Kim Hương (49 tuổi, ngụ địa chỉ trên) làm đại diện.

Lúc này, lực lượng công an bắt quả tang bà Hương cùng 5 nhân viên đang bán thực phẩm. Bà Hương không xuất trình được giấy tờ được phép kinh doanh trong giai đoạn “ai ở đâu thì ở đó”, vi phạm tập trung đông người theo quy định phòng chống dịch Covid-19

Cũng tại Q.Thanh Khê, ngày 31.8, Công an quận phát hiện tại cửa hàng thực phẩm An Phú Farm (144 Ông Ích Khiêm, khu Phú Gia Compound) có 2 người dân vào mua hàng không thuộc diện được phép ra đường. Công an Q.Thanh Khê đang củng cố hồ sơ xử phạt các tổ chức, cá nhân trên từ 7,5 – 15 triệu đồng/trường hợp về vi phạm quy định chống dịch.