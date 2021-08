30 điểm cung ứng thực phẩm của Công an Đà Nẵng duy trì hằng ngày

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 28.8, Công an TP.Đà Nẵng bố trí 30 container cung ứng thực phẩm không lợi nhuận tại 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, do Trưởng Công an phường làm tổ trưởng mỗi điểm cùng 180 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ.