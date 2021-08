Đà Nẵng phong tỏa thêm 10 ngày: Danh sách 30 điểm cung ứng thực phẩm tiếp sức

Như Thanh Niên đã thông tin, trong 10 ngày đầu 16 – 25.8 TP.Đà Nẵng áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà phân phối cũng như Ban điều hành khu dân cư quá tải khi cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm giúp dân.

Do đó trong 10 ngày phong tỏa cứng kéo dài 26.8 đến 5.9, từ 28.8 Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công ty CP Dịch vụ Funi Bamboo, với sự tham gia của các lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, An ninh Kinh tế, Cảnh sát Giao thông, Môi trường, Phòng Hậu cần, Tham mưu, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP.Đà Nẵng…triển khai 30 điểm cung ứng thực phẩm.

Đặc biệt, đây là các điểm bán hàng không lợi nhuận , người dân đăng ký với Ban điều hành khu dân cư, các điểm cung ứng tiếp nhận, soạn đơn hàng và có lực lượng vận chuyển nhanh nhất đến người dân.

Đà Nẵng nắng nóng ngày phong tỏa, bệnh nhân cần thuốc tâm thần, công an tìm mua bằng được Từ đêm 26.8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng đã vận chuyển, lắp đặt các container lạnh phục vụ bán hàng, trong ngày 27.8 hoàn 30 địa điểm cung ứng thực phẩm ở Q.Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ. Dưới đây là danh sách các địa điểm: