Công an TP.Đà Nẵng mở 30 điểm cung ứng thực phẩm không lợi nhuận

Công an TP.Đà Nẵng khẳng định mục tiêu lập 30 điểm cung ứng thực phẩm này nhằm giao hàng thiết yếu cho người dân nhanh nhất với giá thống nhất. Đặc biệt, mức giá này không lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn.

Ngày 26.8: Cả nước 11.575 ca Covid-19, 18.567 ca khỏi; riêng TP.HCM 3.934 người nhiễm

Trước mắt, 30 container lạnh và đội ngũ cung ứng tập trung được bố trí ở 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ, bắt đầu từ 28.8 đến ngày 5.9 (có thể kéo dài nếu TP.Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa).

Để phục vụ 30 điểm cung ứng này, Công an TP.Đà Nẵng lập các Tiểu ban, trong đó Công ty CP Dịch vụ Funi Bamboo (35 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chủ trì các Tiểu ban: Cung ứng hàng hóa - Vận chuyển - Bốc vác và phân loại - Tài chính và hậu cần.

Công an TP.Đà Nẵng chủ trì Tiểu ban Nhân sự phục vụ, với sự tham gia của các Phòng Cảnh sát Kinh tế, An ninh Kinh tế, CSGT, Hậu cần, Tham mưu, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP.Đà Nẵng.

Theo phân công, Công an TP.Đà Nẵng giao Phòng Cảnh sát Kinh tế, An ninh Kinh tế phối hợp, tìm nhiều nguồn cung ứng đảm bảo an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý, hàng hóa đóng gói sẵn các mặt hàng như thịt cá 1 kg/bao, gạo 5 - 10 kg/bao, rau củ quả 1 kg/bao…

Phòng Cảnh sát Môi trường tăng cường giám sát chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, lò giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm cho hàng cung ứng.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau 10 ngày phong tỏa cứng, TP.Đà Nẵng đang nỗ lực thay đổi, bổ sung phương án cung ứng thực phẩm trước việc các nhà cung ứng, siêu thị đang quá tải.

Đảm bảo cung ứng tối thiểu 2 ngày/lần đến khi hết phong tỏa

Liên quan đến việc Công an TP.Đà Nẵng tham gia cung ứng thực phẩm, Công ty Funi Bamboo sẽ phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế thống nhất đầu mối cung ứng, số lượng, chủng loại, giá cả hàng hóa, công ty chuẩn bị kinh phí chi trả và đội ngũ bán hàng.

Phòng CSGT bố trí lắp đặt 30 container lạnh, nhà bạt, cấp điện, nước đảm bảo sinh hoạt cho lực lượng bán hàng.

Người dân vẫn đặt mua hàng qua Ban điều hành khu dân cư, các điểm cung ứng của Công an TP.Đà Nẵng chuẩn bị phương tiện vận tải, xe bán tải công an phường để hỗ trợ cung ứng hàng hóa.

Sau mỗi ngày, lãnh đạo công an, các địa phương, Công ty Funi Bamboo tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh các phương án, đảm bảo cung ứng thực phẩm với giá bình ổn, chất lượng.

Công an TP.Đà Nẵng cũng đảm bảo tối thiểu 2 ngày/lần cung ứng thực phẩm cho người dân đến khi thành phố kết thúc phong tỏa cứng.