Đà Nẵng truy quét tội phạm cho vay nặng lãi

Công an TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp công an các quận, huyện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với 2 chuyên đề chính: 2338/KH (phòng chống tội phạm cho vay nặng lãi) và 562/KH (đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê).

Theo thống kê, trong tháng 10, tình hình phạm pháp hình sự TP diễn biến phức tạp, công an làm rõ 42/82 vụ, nổi lên tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao như đa cấp, tiền ảo, trúng thưởng qua mạng…

Đồng thời, Công an Q.Sơn Trà đã triệt xóa ổ "tín dụng đen" núp bóng Công ty Tư vấn tài chính Nam Hải với 3 nghi can, bắt 4 bị can hủy hoại tài sản khi đòi nợ thuê. Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện tại nhà 409 Lê Văn Hiến có nhiều người từ các tỉnh phía bắc vào tạm trú để hoạt động cho vay nặng lãi.