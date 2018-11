Đà Nẵng 'gỡ khó' cho nhà đầu tư

Vẫn chờ phản hồi từ thanh tra chính phủ

Cũng theo ông Thơ, TP xúc tiến đầu tư những dự án mới nhưng hiện còn 500-700 dự án cũ vướng về đất đai, diện tích từ vài trăm mét vuông đến hàng chục hecta. Doanh nghiệp vay vốn đầu tư nhưng lại không triển khai mua bán, chuyển nhượng được… Một loạt dự án ven biển hiện đang rất phức tạp, phải bỏ hoang gây lãng phí. TP xác định đây là việc trọng tâm, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc bởi đây cũng là hoạt động xúc tiến đầu tư. Ông Thơ chỉ đạo, một số dự án tiềm năng, các nhà đầu tư đã đăng ký và thúc giục giao đất thì phải làm nhanh để có động lực phát triển trong năm 2019.

Trả lời ý kiến các cử tri về tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” nổi lên trong thời gian gần đây, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết trong 3 - 4 năm trở lại đây địa phương “nở rộ” loại hình tín dụng này do nhu cầu vay vốn trong dân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Loại tội phạm cho vay nặng lãi đánh trúng tâm lý của người vay vì nhanh, gọn, thủ tục đơn giản, thậm chí không cần biết mục đích vay. “Đây là quan hệ dân sự bình thường, có sự thỏa thuận và diễn ra âm thầm. Nhưng đến khi không trả được thì dẫn đến đòi nợ . Đã có trường hợp giết người, gây thương tích, bắt giữ người trái phép, khủng bố tinh thần người thân…, lúc đó mới báo công an. Biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các loại đối tượng này gặp nhiều khó khăn”, ông Viên nói.