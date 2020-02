Đà Nẵng: Truy xét vụ côn đồ vác đao kiếm xông vào nhà 'sếp bất động sản'

Đây là vụ côn đồ quậy phá nhà dân thứ 2 liên tiếp xảy ra cùng trên địa bàn phường Mỹ An (Ngũ Hành Sơn) chỉ trong nửa tháng qua. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin , rạng sáng 11.2, gia đình anh H (ngụ đường An Thượng 6, Mỹ An) cũng đã bị tạt huyết pha mắm tôm . Hiện các vụ côn đồ đập phá nhà dân đang được Công an Ngũ Hành Sơn làm rõ.