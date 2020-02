Một nhà dân ở Đà Nẵng bị tạt sơn trong đêm, nghi do nợ tiền cá độ

Theo báo cáo của Công an Đà Nẵng , dịp tết từ 23.1 đến 28.1, toàn Đà Nẵng không xảy ra trọng án, có 2 vụ cố ý gây thương tích, 6 vụ trộm và 1 vụ cướp giật, lực lượng tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là người nước ngoài, đối tượng hình sự, ma túy, tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi… Qua đợt ra quân, lực lượng đã bắt, khởi tố 7 bị can cho vay nặng lãi, khám phá thành công chuyên án cá độ bóng đá , khởi tố 9 bị can với số tiền đánh bạc gần 1 triệu USD. Mục tiêu trong năm 2020, Công an Đà Nẵng đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm kiểm soát người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm soát chặt chẽ, mở nhiều đợt trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen, mầm mống của các loại tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cá độ…