Đà Nẵng vừa khẩn trương sơ tán dân vùng trũng, vừa đảm bảo phòng dịch Covid-19

Tại công điện, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc Đà Nẵng đang lên.

Trước dự báo, từ hôm nay 8.10 đến hết ngày 10.10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè... Đà Nẵng cấm nhân dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ, kiên quyết không cho người, phương tiện qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối, nhất là khi có nước chảy xiết; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Các đơn vị bố trí đủ lực lượng, phương tiện tại các khu vực, địa bàn xung yếu, trọng điểm, chủ động ứng phó với mưa lũ; phối hợp, hỗ trợ các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai công tác sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Riêng Sở GT - VT và Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo, tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường lớn, tổ chức sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đổ trên QL 1A đảm bảo an toàn và an ninh; tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến.