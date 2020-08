Đà Nẵng xét xử nghiêm các vụ án xảy ra trong thời gian giãn cách xã hội

Phạt gần 1.000 người vi phạm giãn cách xã hội với hơn 1 tỉ đồng Sáng 19.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu và chống đối lực lượng chức năng, vi phạm quy định giãn cách xã hội. Trước đó, tối 17.8, lực lượng tuần tra Công an Q.Thanh Khê phát hiện 5 người gồm T.T.T, N.V.L (cùng 37 tuổi), N.V.H (34 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), N.T.H (43 tuổi) và L.T.N (40 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội trên đường Vũ Quỳnh (Q.Thanh Khê). Lực lượng yêu cầu giải tán nhưng cả nhóm chống đối nên bị áp tải về Công an quận để xử lý. Trước đó, chiều 18.8, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà) kiểm tra ngôi nhà hoang trên đường Lê Văn Lương, bắt quả tang N.V.C (25 tuổi) và Đ.H.G (40 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) sử dụng ma túy đá. Cả hai đều là đối tượng vừa đi cai nghiện về, đang quản lý tại địa phương. N.V.C và Đ.H.G tụ tập "đập đá", bị xử lý Ảnh: Văn Tiến Theo UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 27.7 đến 18.8, các địa phương xử phạt 996 trường hợp với số tiền hơn 1 tỉ đồng, tăng 93 trường hợp với số tiền 114 triệu đồng so với ngày 17.8. Tất cả đều về các vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội, như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế , ra đường trong trường hợp không cần thiết…