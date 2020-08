Đã xác định đúng - sai, sao không giải quyết dứt điểm cho dân nhờ?

Lúc mua nhà và đất (có chủ quyền và đã sang tên đổi chủ cho bà Oanh), ông B.P.G (quê Bến Tre) là người môi giới kiêm ký làm chứng trong biên bản bàn giao nhà và đất giữa hai bên. Lúc này, ông G. đề nghị bà Oanh cho thuê lại căn nhà này, sau 3 tháng sẽ dọn đi nhưng bà Oanh nói “để suy nghĩ lại và trả lời sau”. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, bà Oanh ghé vào nhà thì phát hiện ông G. đang ở trong nhà.

Bà Oanh đề nghị trong vòng 3 tháng, ông G. phải dọn đi, trả lại nhà cho bà. Đến tháng 7.2020, ông Đinh Xuân Trường (anh rể của bà Oanh) được bà Oanh ủy quyền đến căn nhà trên để dọn dẹp mặt bằng, xây dựng nhà mới, thì thấy ông G. không còn ở trong nhà mà thay vào đó là cả chục người đàn ông xăm trổ đang cư ngụ bất hợp pháp bên trong.

Một cán bộ Công an xã Tân Quý Tây thừa nhận căn nhà của bà Oanh lâu nay có nhiều thành phần bất hảo trú ngụ. Thời điểm tết vừa rồi, tại căn nhà trên xảy ra xô xát khiến 1 người bị chém đứt gân tay. Công an xã sau đó đến hiện trường, thu giữ nhiều hung khí liên quan vụ việc. Một lãnh đạo Công an xã Tân Quý Tây cho biết đơn vị không đăng ký tạm trú cho những người sống trong nhà của bà Oanh; đồng thời đơn vị từng kiểm tra, phạt hành chính những người này liên quan vấn đề tạm trú.