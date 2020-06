Đại án Donga Bank giai đoạn 2: Làm rõ hành vi gây thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng

Đối với vai trò của các nhóm khách hàng trong vụ án, hiện nay bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) đang phải chịu trách nhiệm hình sự cùng Trần Phương Bình trong việc gây thiệt hại cho DongA Bank; Nguyễn Thiện Nhân đại diện nhóm Hiệp Phú Gia hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT tách ra, xử lý sau; nhóm Tân Vạn Hưng do ông Huỳnh Bá Thành chỉ đạo và điều hành nhưng ông Thành đã chết nên Cơ quan CSĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông này. Riêng nhóm khách hàng Đồng Tiến gồm Công ty TNHH thép Đồng Tiến do ông Trần Quang Khải làm đại diện pháp luật và Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBTP do ông Bùi Văn Dội làm giám đốc, theo Cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn thực và sử dụng vốn đúng mục đích nhưng phát sinh dư nợ, không có hành vi thỏa thuận, bàn bạc với Trần Phương Bình nên không có vai trò đồng phạm. Do vậy, Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thuộc nhóm Đồng Tiến, nhưng đề nghị nhóm này phải chịu trách nhiệm dân sự đối với toàn bộ dư nợ tại DongA Bank.