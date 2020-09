Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách sai phạm hơn 3.139 tỉ đồng

Sau 2 tháng điều tra bổ sung, ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Trần Phương Bình và 11 bị can liên quan phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; đồng thời ra quyết định tách vụ án “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” đối với hành vi phạm tội của 4 bị can: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy (vợ Nhân) và Nguyễn Đắc Hiệp thuộc nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC và ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với 4 bị can trên; ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại DongA Bank , liên quan đến nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh.