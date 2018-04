Đại án DongABank: Nguyên trung tá Công an TP.HCM gây thiệt hại hơn 53 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra (KLĐT), trong đại án DongABank , có một bị can nguyên là đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, nguyên trung tá công an Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM).