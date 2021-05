Đại án Nhật Cường: Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ?

Ngày 6.5, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm, đặc điểm nhận dạng nghi can trộm đâm chết chủ nhà xảy ra trên địa bàn. Công an treo thưởng số tiền 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về nghi phạm.