Đại án Nhật Cường: Nhân viên sẽ không phải 'đổ vỏ' cho ông chủ Bùi Quang Huy?

Theo quyết định kháng nghị, Viện KSND TP.Hà Nội cho rằng, phiên xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án còn có một số thiếu sót, như tòa chưa triệu tập người đại diện của Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, kháng nghị cho rằng, việc áp dụng biện pháp tư pháp đối với các bị cáo trong vụ án là chưa phù hợp với quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo.

Cụ thể, quá trình điều tra, xét xử xác định toàn bộ số tiền hơn 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu điện thoại, linh kiện xảy ra tại Công ty Nhật Cường, do bị can Bùi Quang Huy là chủ sở hữu. Hiện, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Trong khi đó, 8 bị cáo trong vụ án, gồm các phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường, đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy. “Các bị cáo không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này”, kháng nghị nêu.