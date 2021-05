Xét xử đại án Nhật Cường: Chủ mưu bỏ trốn, đồng phạm bị đề nghị mức án cao

Mức án VKS đề nghị đối với các bị cáo - Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, từ 5 - 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 - 10 năm tù về tội “buôn lậu”, tổng hình phạt từ 14 - 16 năm tù. - Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, từ 4 - 5 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhóm tội “buôn lậu” - Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, từ 15 - 16 năm tù. - Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường, từ 13 - 14 năm tù. - Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do, từ 12 - 13 năm tù. - Phạm Văn Hiệp, lao động tự do, từ 12 - 13 năm tù, tổng hợp án cũ 3 năm tù thành từ 15 -16 năm tù. - Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường, từ 9 - 10 năm tù. - Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường tại Quảng Châu, từ 7 - 8 năm tù. - Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu, từ 7 - 8 năm tù. - Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường, từ 7 - 8 năm tù. - Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường, từ 7 - 8 năm tù. - Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn, từ 7 - 8 năm tù. - Đỗ Văn Dũng, lao động tự do, từ 7 - 8 năm tù. - Ngô Đức Tùng, lao động tự do, từ 3 - 4 năm tù.