Đại án TrustBank: Tại sao VKS không chấp nhận chiếc USB là chứng cứ mới?

Theo nội dung công văn, về mặt pháp lý, VKS cho biết LS Thơ nói rằng thấy USB trong thùng hồ sơ do bà Phấn giao nhưng chưa đủ cơ sở xác định bà Thơ nhận USB từ bị cáo Hứa Thị Phấn.

Ngoài ra, trong phần trả lời HĐXX, LS Thơ xác định tháng 3.2017, được Hứa Thị Phấn mời làm LS bào chữa, và được bà Phấn giao thùng tài liệu. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, từ 22.3.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Phấn, nhiều lần làm việc với Hứa Thị Phấn nhưng không làm việc được vì bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời, như vậy, LS Thơ trình bày đã trao đổi với Hứa Thị Phấn về đoạn ghi âm là không có căn cứ.