Dai dẳng nạn xe quá tải: Kiểm tra, phát hiện nhiều xe tải tiếp tục vi phạm

Tin từ Đội CSGT Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa liên tục tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nhiều ô tô, nhất là xe tải ben chở vật liệu xây dựng trên địa bàn để chấn chỉnh trình trạng chở quá tải và các biểu hiện vi phạm khác.

Cụ thể, ngày 27.5, trên tuyến đường Phan Đình Phùng, lực lượng CSGT Công an TP.Đồng Hới tổ chức cân trọng tải xe, phát hiện ô tô BS 73C-052.42 do Đào Văn Dũng (ở xã Nghĩa Ninh, TP.Đồng Hới) điều khiển chở hàng vượt trọng tải cho phép khi tham gia giao thông hơn 15%; ô tô ben 73C-014.29 do Đoàn Thế Hùng (ở P.Đồng Sơn, Đồng Hới) điều khiển chở hàng vượt trọng tải hơn 38%. Về lỗi rơi vãi, ngày 28.5 lực lượng CSGT Công an TP.Đồng Hới phát hiện lái xe Nguyễn Đăng Thành (ở P.Bắc Lý, Đồng Hới) điều khiển xe tải BS 73C-021.33 chở vật liệu xây dựng để rơi vãi trên đường 23-8 (thuộc P.Đồng Phú); tài xế Ngô Đình Ánh (ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) điều khiển xe ben BS 73C-099.16 chở vật liệu xây dựng để rơi vãi trên đường Trần Hưng Đạo…