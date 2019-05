'Đại dịch' ma túy vươn vòi khắp khu vực

Theo tờ The Economist, thuốc phiện cũng như heroin ngày nay phải nhường chỗ cho ma túy tổng hợp với những tuyến đường vận chuyển tấp nập lan đi khắp châu Á - Thái Bình Dương.

Ngay từ năm 2015, khu vực Đông Á nổi lên là thị trường ma túy tổng hợp khổng lồ, vượt qua Bắc và Trung Mỹ. Theo báo cáo của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC), số lượng các chất kích thích dạng amphetamin (ATS) và chất hướng thần mới (NPS) bị tịch thu tại Đông Á trong năm ngoái là 116 tấn, tăng 210% so với trước đó 5 năm. Con số thực tế còn cao hơn nhiều vì cảnh sát các nước ước tính họ chỉ tịch thu được khoảng 1/10 số lượng ma túy. Ma túy tổng hợp mang lại siêu lợi nhuận cho bọn tội phạm khi giá bán lẻ mỗi gram ma túy đá ở Myanmar là khoảng 16 USD (370.000 đồng), trong khi ở Úc khoảng 300 USD.

Trong những năm vừa qua, những tuyến vận chuyển ma túy chủ yếu từ Tam giác vàng (khu vực biên giới Thái Lan, Lào và Myanmar) là sang Bangladesh và từ Myanmar qua Thái Lan. Reuters dẫn lời Tổng thư ký Văn phòng Ban Kiểm soát ma túy Thái Lan (ONCB) Niyom Termsrisuk cho biết bên cạnh thị trường trong nước, ma túy tổng hợp còn được buôn lậu bằng đường bộ sang Malaysia và đường biển sang các nước như Úc, New Zealand và Philippines.

Tuy nhiên, theo chuyên san The Diplomat, tuyến buôn lậu từ Myanmar qua Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang có xu hướng chững lại do cơ quan chức năng Thái Lan tăng cường triệt phá, dẫn đến việc các nhóm tội phạm đẩy mạnh trung chuyển sang Lào, Campuchia và VN để tiếp tục tỏa ngược lên Trung Quốc hoặc Hàn Quốc và Nhật Bản (thông qua ngả Đài Loan), đồng thời xuôi xuống phía nam đến Philippines, Indonesia, Úc và cả New Zealand. Những tên trùm ma túy ở Myanmar có đầu mối liên hệ với các tập đoàn tội phạm khét tiếng ở nước ngoài như Hội Tam Hoàng ở Trung Quốc, Yakuza Nhật Bản hay các băng nhóm tội phạm ở Úc và Hàn Quốc.

Trong đó, Đài Loan là điểm trung chuyển ma túy lớn sau “chốt dừng chân” ở VN để đến Hàn Quốc và Nhật Bản, theo UNODC.

Đài CNA dẫn nguồn từ Cơ quan Điều tra Đài Loan cảnh báo nơi đây đang bị biến thành cơ sở trung chuyển quan trọng do vị trí địa lý trong khi bản thân vùng lãnh thổ này chỉ có gần 68.500 người nghiện thường xuyên.