Đại gia Trịnh Sướng là ai ?

Xây dựng kho có quy mô lớn để kinh doanh xăng dầu

tin liên quan Bộ Công an khám xét kho xăng dầu của 'đại gia miền Tây' Chiều 6.6, trả lời PV Thanh Niên xung quanh vụ việc công an triệt phá vụ sản xuất, kinh doanh xăng giả quy mô lớn có liên quan đến Công ty TNHH Mỹ Hưng (ấp Thạnh Lợi, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) do ông Trịnh Sướng làm chủ, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết vụ án này Công an tỉnh Sóc Trăng không tham gia nên không nắm được thông tin. Đây là chuyên án do Công an tỉnh Đắk Nông chủ động phối hợp với Bộ Công an triệt phá. Lực lượng công an địa phương chỉ tham gia bảo vệ vòng ngoài khi ban chuyên án thực hiện khám xét kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng. Theo thượng tá Khái, ở địa phương, Công ty TNHH Mỹ Hưng hoạt động bình thường, không ai phản ánh, khiếu nại gì.

Ông Quách Xuân Hiệp, Chủ tịch UBND TT.Mỹ Xuyên, cho biết ông Sướng quê ở ấp Giồng Giữa, TT.Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề, Sóc Trăng. Trong những năm gần đây, ông Sướng đến Mỹ Xuyên san lấp đất, xây dựng kho có quy mô lớn để kinh doanh xăng dầu.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ông Trịnh Sướng sở hữu nhiều bất động sản ở Sóc Trăng. Ngoài ra, ông Sướng còn chi hàng chục tỉ đồng mua lại nhà hàng tiệc cưới Hoàng Hậu trên đường Mạc Đĩnh Chi (P.4, TP.Sóc Trăng) và một khách sạn lớn.

Tại khu đô thị 5A (TP.Sóc Trăng), ông Sướng cũng chi nhiều tỉ đồng mua nhiều lô đất mặt tiền đường lớn. Trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.6, TP.Sóc Trăng) ông cũng có khu đất khá lớn cho người thân mở quán kinh doanh. Trên đường Trần Hưng Đạo (P.3, TP.Sóc Trăng) ông Sướng cũng có bất động sản. Tại ấp Thạnh Lợi, TT.Mỹ Xuyên, ngoài kho xăng dầu, ông Sướng còn mua một khu đất có diện tích hàng chục ngàn mét vuông.

23 người bị khởi tố - còn thêm các công ty ở TP.HCM

tin liên quan Phá đường dây 'chế' xăng giả cực lớn Trong khi đó, theo đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (Công an tỉnh Đắk Nông là một trong những đơn vị thuộc Ban chỉ đạo chuyên án do Bộ Công an lập), ngày 5.6, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 23 người; trong đó có ông Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng). Quá trình điều tra cho thấy ngoài Công ty TNHH Mỹ Hưng, còn có một số công ty có trụ sở tại TP.HCM cùng tham gia sản xuất, mua bán xăng giả

Theo thông tin từ ban chuyên án, trong số 23 người bị khởi tố, 9 bị can bị Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố ngày 13.3, gồm: Hồ Văn Hùng (24 tuổi), Phạm Hồng Quang (39 tuổi), Nguyễn Văn Hướng (49 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi), Hồ Thị Nhẫn (26 tuổi, cùng trú Đắk Nông); Nguyễn Quang Thuận (35 tuổi), Nguyễn Mạnh Tiến (44 tuổi), Nguyễn Thị Kim Loan (34 tuổi), Hoàng Thụy Minh Việt (43 tuổi, cùng trú Đồng Nai).

14 bị can bị khởi tố ngày 5.6, gồm: Trịnh Sướng (52 tuổi), Ngô Dương Anh Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thành Trung (40 tuổi, cùng trú Sóc Trăng); Trương Văn Thuận (35 tuổi), Trần Văn Phước (38 tuổi, cùng trú TP.Cần Thơ); Nguyễn Thanh Tân (26 tuổi, trú An Giang), Vũ Xuân Ngọc (24 tuổi, trú Bà Rịa-Vũng Tàu); Lê Văn Tâm (25 tuổi, trú Hậu Giang), Lê Xướng Anh (24 tuổi, trú Trà Vinh); Đinh Chí Dũng (40 tuổi), Nguyễn Lê Minh Hưng (47 tuổi ), Nguyễn Ngọc Quan (49 tuổi), Lê Châu Phước Hưng (35 tuổi), Nguyễn Minh Quân (36 tuổi, cùng trú TP.HCM).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương liên quan đang tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, làm rõ vụ án sản xuất kinh doanh xăng giả này.