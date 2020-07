‘Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tâm rất thành công, lãnh đạo trúng cử số phiếu rất cao’

Công an chính quy về xã lương cao hơn chính quyền địa phương Trong phần nêu ý kiến tại hội nghị, ông Hà Văn Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hiện nay, công an chính quy được đưa về xã theo đề án của Bộ Công an đang có thu nhập cao hơn chính quyền, cấp ủy địa phương, hình thành bộ máy mới, ngang một bộ máy hành chính. “Chi tiêu như thế nhưng lực lượng công an viên thì lại khó khăn, không có đủ. Như vậy, việc nắm tình hình nhân dân của lực lượng công an cơ sở gặp khó khăn, nếu pháp lệnh hay luật công an viên không kịp thời ban hành”, ông Hùng nêu.