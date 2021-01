Đại hội Đảng diễn ra trong thời tiết rét và rét đậm, có mưa phùn, mưa nhỏ

Cụ thể, với khu vực Ba Đình, trong ngày 25 - 26.1, trời có sương mù, mưa phùn về đêm và sáng, chiều giảm mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 - 24 độ C.

Trời chỉ có mưa nhỏ trong ngày 27.1. Từ ngày 28.1 - 1.2 thời tiết phổ biến là không mưa. Trời rét và rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là 12 - 19 độ C. Trong ngày cuối cùng của đại hội, khu vực Ba Đình ban ngày hửng nắng, trời rét với nhiệt độ từ 14 - 19 độ C.

Dự báo thời tiết tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, trong ngày 25 - 26.1, trời có mưa phùn và sương mù về đêm và sáng, nhiệt độ 17 - 24 độ C. Ngày 27.1, trời có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3, nhiệt độ từ 15 - 20 độ C.

Dự báo trong ngày 28 - 30.1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 17 độ C. Sang đến ngày 31.1 - 2.2, thời tiết ấm lên, nhiệt độ tăng lên từ 13 - 19 độ C, trời không mưa, ban ngày hửng nắng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28.1, các tỉnh Bắc bộ sẽ có không khí lạnh tăng cường nên thời tiết chuyển rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại . Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi từ 7 - 10 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C.