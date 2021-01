Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Đảm bảo giao thông xuyên suốt

Để phục vụ cho sự kiện quan trọng này, Công an TP.Hà Nội huy động 100% quân số cùng các phương tiện chuyên dụng ứng trực 24/24 tới khi kết thúc đại hội để chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn mọi âm mưu phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Là đơn vị phụ trách đảm bảo giao thông ở địa bàn diễn ra đại hội, đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), cho biết: Từ 24.1, Đội CSGT số 6 đã huy động toàn lực, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt quanh khu vực Trung tâm hội nghị quốc gia. Theo đại úy Chinh, ngày 24.1 là ngày đầu thực hiện cấm đường để phục vụ các hoạt động bên lề đại hội theo kế hoạch, nhưng do mật độ phương tiện ít, người dân tuân thủ chấp hành nên các tuyến đường trên địa bàn mật độ giao thông tốt, không xảy ra hiện tượng ùn ứ.

“Ngày chính thức diễn ra đại hội cũng là ngày đầu tuần nên mật độ phương tiện rất đông, người dân cần chủ động chọn lộ trình hợp lý, tránh tập trung gây áp lực giao thông vào các tuyến đường chính và cần tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo những phương án đã đề ra, tuy nhiên khi đoàn xe đại biểu đi qua, có thể linh động mở lại hoạt động của bà con và phân luồng từ xa ở một số tuyến, còn các tuyến trọng điểm vẫn phải cấm tuyệt đối để đảm bảo an toàn phục vụ đại hội ”, đại úy Chinh nói.

Tăng khung giờ cấm đường

Trong phương án mới nhất của Công an TP.Hà Nội, một số tuyến đường sẽ được cấm sớm hơn, đồng thời tăng khung giờ trên các tuyến cấm bổ sung để đảm bảo an toàn giao thông xuyên suốt phục vụ đại hội.

Cụ thể, tạm cấm xe tải có khối lượng chuyên chở từ 0,5 tấn trở lên, ô tô khách hợp đồng từ 24 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe phục vụ đại hội có phù hiệu bảo vệ) lưu thông trên một số tuyến đường theo thời gian sau.

Từ 5 giờ 30 đến 9 giờ, từ 10 giờ 30 đến 14 giờ và từ 16 đến 18 giờ ngày 25.1, tạm cấm trên các tuyến đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng), đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm hội nghị quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - đại lộ Thăng Long), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Kim Mã, Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai - Đội Cấn), Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Quyền, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo - Quang Trung), Quán Sứ, Tràng Thi.

Từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, từ 10 giờ 30 đến 14 giờ và từ 16 đến 18 giờ 30 ngày 26.1 đến 2.2, tạm cấm trên các tuyến đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng), đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm hội nghị quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - đại lộ Thăng Long), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Kim Mã, Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai - Đội Cấn), Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Chu Văn An, Nguyễn Tri Phương, Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến Lê Duẩn - Trần Nhân Tông), Nguyễn Quyền, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo - Quang Trung), Quán Sứ, Tràng Thi.

Đặc biệt, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và 10 giờ đến 12 giờ ngày 26.1, cấm bổ sung tại một số tuyến đường như: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Thanh Niên, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Điều chỉnh lộ trình 19 tuyến xe buýt

Để đảm bảo hoạt động xe buýt được thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.Hà Nội đã có phương án điều chỉnh lộ trình tạm thời một số tuyến xe buýt.

Cụ thể, các tuyến buýt điều chỉnh lộ trình tạm thời là tuyến 01; 03A; 11; 22A; 22B; 32; 35A; 39; 45; 49; CNG 03; 21B; 50; 18; 87; 60A; 60B; 103A; 103B. Thời gian điều chỉnh từ hôm nay 25.1 đến ngày 2.2.

Ngoài ra, trung tâm cũng yêu cầu các đơn vị vận hành tuyến buýt thông báo tới các công nhân lái xe "khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường". Đại diện trung tâm cho biết, do điều chỉnh nên các tuyến buýt sẽ kéo dài hơn về lộ trình và thời gian di chuyển do phải đi vòng. Vì thế, để đảm bảo thời gian đi lại, người dân có nhu cầu cần bắt đầu đi sớm hơn giờ hằng ngày. Một số khu dân cư ngoại thành Hà Nội có xe buýt chuyên tuyến cho dân cư cũng đã tự điều chỉnh.