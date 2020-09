Công an ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Công an TP.HCM nỗ lực kéo giảm phạm pháp hình sự, TNGT...

Chiều 29.9, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM , chủ trì lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Đại tá Dương Văn Phóng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhận nhiệm vụ trong buổi lễ xuất quân Ảnh: Khả Hòa

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết công tác bảo vệ tuyệt đối ANTT trước, trong và sau đại hội là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới. Các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT tại địa phương; Công an nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.HCM để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại đại hội.

Các lực lượng Công an TP.HCM sẵn sàng nhận nhiệm vụ Ảnh: Khả Hòa

Giám đốc Công an TP.HCM giao nhiệm vụ, động viện các chiến sĩ Ảnh: Khả Hòa

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Lực lượng Công an TP.HCM phát hiện đấu tranh, ngăn chặn ngay từ đầu các hoạt động phá hoại, khủng bố và kích động biểu tình bạo loạn, gây rối ANTT (nếu có). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng địa phương.

Lực lượng CSGT sẵn sàng nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông Ảnh: Khả Hòa

Theo Công an TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 1,66% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xoá đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm. Công an TP.HCM cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Cảnh sát cơ động xuống đường tuần tra trấn áp tội phạm Ảnh: Khả Hòa

Thiếu tướng Lê Hồng Nam giao chỉ tiêu công tác cho Công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm. Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ...

Công an Q.3 triệt phá "tín dụng đen", cướp giật tài sản