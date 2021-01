Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII

Tổng bí thư cho biết về quá trình chuẩn bị các văn kiện.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành T.Ư đã chuẩn bị cho Đại hội từ rất sớm. Từ 2018, các Tiểu ban đã được thành lập để chuẩn bị cho Đại hội, trong đó Tiểu ban Văn kiện do Tổng bí thư làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng tiểu ban.