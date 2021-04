Dải phân cách cao tốc Liên Khương - Prenn vừa được 'vá' lại tiếp tục bị đập phá

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn (Lâm Đồng) có hơn 10 vị trí dải phân cách bị đập phá, đơn vị quản lý cho xây dựng lại dải phân cách nhưng chỉ sau một đêm người dân lại phá bỏ để tùy tiện chạy xe máy băng qua.

Dân phá dải phân cách để băng qua đường cao tốc Liên Khương – Prenn

Dải phân cách mới được xây dựng lại tiếp tục bị người dân đập phá ẢNH: LÂM VIÊN Chỉ sau 1 đêm dải phân cách xây dựng lại tiếp tục bị phá bỏ ẢNH: LÂM VIÊN

Bất chấp nguy hiểm, người đàn ông bằng xe máy qua dải phân cách bị đập phá ẢNH: LÂM VIÊN Ngày 4 và 5.4 , PV Thanh Niên trở lại tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn và tiếp tục ghi nhận nhiều vị trí dải phân cách bị đập phá trước đây đã được đơn vị quản lý, khai thác là Công ty TNHH Hùng Phát cho xây dựng lại. Tuy nhiên, theo đai diện Công ty TNHH Hùng Phát, chỉ sau ít giờ, người dân lại đập phá để tùy tiện chạy xe máy qua lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xếp hàng bắng qua cao tốc Liên Khương- Prenn ẢNH: LÂM VIÊN PV Thanh Niên chứng kiến nhiều người dân chở theo con nhỏ băng qua dải phân cách bất chấp nguy hiểm đang rình tập. Có vị trí, xe máy xếp hàng để băng ngang cao tốc Liên Khương - Prenn để theo con đường đất dẫn lên vườn, nhà..

Ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết huyện đã có rất nhiều văn bản giao cho các xã có đường cao tốc Liên Khương - Prenn đi qua như Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên hiệp và TT.Liên Nghĩa cũng như Công an H.Đức Trọng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; tuyên truyền, vận động người dân không chạy xe máy băng qua đường cao tốc để bảo đảm an toàn giao thông.

Dải phân cách mới xây lại tiếp tục bị phá bỏ ẢNH: LÂM VIÊN

Huyện cũng đề nghị Công ty TNHH Hùng Phát xây dựng lại các dải phân cách, rào chắn kiên cố, đồng thời gắn camera tại các vị trí người dân thường xuyên điều khiển xe máy băng qua cao tốc Liên Khương - Prenn để theo dõi, nhằm phát hiện bị người phá dải phân cách; bố trí cán bộ tuần tra thường xuyên, liên tục để phát hiện các vị trí mở mới để phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời.