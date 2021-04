Tự ý phá dải phân cách để băng qua đường cao tốc Liên Khương – Prenn

Theo quan sát của chúng tôi, một số đoạn hộ lan bằng kim loại, lưới thép được dựng làm hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông dọc tuyến cao tốc Liên Khương- Prenn bị người dân đập bỏ hoặc tháo dỡ để mở đường đi tắt nối vào cao tốc. Có những vị trí người dân vô tư điều khiển xe máy, phớt lờ những bảng cảnh báo cấm xe máy đi vào cao tốc.

Gần đây nhất, ngày 12.1, xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn theo hướng H.Đức Trọng đi TP.Đà Lạt. Khi đến điểm giao với đường thôn Phú Thạnh, bất ngờ 1 xe ben chạy băng qua đường, tài xế xe khách giường nằm đánh lái để né xe ben. Hậu quả xe khách bị lật ngang xuống mương nước, hư hỏng. Rất may 20 hành khách trên xe chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngày 31.3, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết UBND H.Đức Trọng đã có rất nhiều văn bản giao cho các xã có đường cao tốc Liên Khương - Prenn đi qua như Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên hiệp và TT.Liên Nghĩa cũng như Công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; tuyên truyền, vận động người dân không chạy xe máy băng qua đường cao tốc để bảo đảm ạn toàn giao thông

Huyện cũng đề nghị Công ty TNHH Hùng Phát (chủ đầu tư cao tốc Liên Khương - Prenn) xây dựng lại dải phân cách, rào chắn kiên cố, đồng thời gắn camera tại các vị trí người dân thường xuyên điều khiển xe máy băng qua để theo dõi, nhằm phát hiện người phá dải phân cách.

Giải phân cách sau khi được xây dựng lại tiếp tục bị đập phá ẢNH: LÂM VIÊN

Và ngày 23.3.2021, Ban An toàn giao thông huyện có văn bản số 05/BATGT gửi các địa phương, công an và Công ty TNHH Hùng Phát về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn. Theo đó, đề nghị Công ty TNHH Hùng Phát bố trí cán bộ tuần tra thường xuyên, liên tục để phát hiện các vị trí mở mới để phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời.