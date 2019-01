Lật xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn, 1 người chết, 1 người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 7.1, ô tô BS 67A - 017.03 do anh Lư Văn Hậu (37 tuổi, ngụ H.Châu Thành, An Giang) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, theo hướng TP.HCM đi TP.Đà Lạt. Khi đến địa phận xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), xe đột ngột mất lái , lao vào lan can bên đường, sau đó lộn nhiều vòng và lật ngửa ngay giải phân cách của đường cao tốc.