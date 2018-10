Đại tá Nguyễn Văn Thuận làm Giám đốc Công an TP.Cần Thơ

Sáng 26.10, tại Công an TP.Cần Thơ, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Dự lễ còn có lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, đại diện Cục Tổ chức cán bộ,Văn phòng Bộ Công an… cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.Cần Thơ

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Thuận , Phó giám đốc phụ trách Công an TP.Cần Thơ, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP.TP.Cần Thơ đã chúc mừng đại tá Nguyễn Văn Thuận được Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an giao phó trọng trách mới, cương vị mới.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, (53 tuổi, quê quán tại H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc TP.Cần Thơ, đại tá Nguyễn Văn Thuận đã trải qua các vị trí như: Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ.