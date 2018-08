Công an Cần Thơ có thêm 2 phó giám đốc

Ảnh: V.Đ

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, trao quyết định của Bộ Công an, điều động đại tá Vũ Văn Tảo và đại tá Trần Đức Đình (PGĐ Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ), giữ chức vụ PGĐ Công an TP.Cần Thơ