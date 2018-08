Chiều 16.8, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố sáp nhập cảnh sát PCCC vào công an tỉnh và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Văn Quyết Thắng (giám đốc), đại tá Chu Văn Liên và đại tá Trần Tuấn Triệu (cùng là Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai) về nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh.

Như vậy, tính đến nay Công an tỉnh Đồng Nai có 8 phó giám đốc.



Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng công bố các quyết định của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, bộ máy công an tỉnh có: ban giám đốc và 27 phòng trực thuộc (giảm 5 phòng so với mô hình cũ); sáp nhập cảnh sát PCCC vào công an tỉnh thành phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn.