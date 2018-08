Cuộc cách mạng về tinh giản bộ máy của Bộ Công an

Theo mô hình tổ chức bộ máy được công bố hôm qua, Bộ Công an đã cắt hẳn 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và 300 đơn vị cấp phòng so với trước đây. Các địa phương cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, giảm 500 đơn vị cấp phòng và 1.000 đơn vị cấp đội.

Ngày 7.8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Công bố mô hình tổ chức của Bộ Công an và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Hội nghị do thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những kết quả công tác của lực lượng công an trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá Bộ Công an đã chú trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; đã xử lý nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Tổ chức chuyên sâu

Tại hội nghị hôm qua, Văn phòng Chính phủ đã công bố Nghị định số 01, ngày 6.8.2018 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày ký. Theo quy định của nghị định này, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an về cơ bản là không thay đổi. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy đã có điều chỉnh, chuyển đổi mạnh theo hướng tập trung, thống nhất và chuyên sâu. Cụ thể, tại Bộ Công an không còn các tổ chức tổng cục. Theo đó, 6 đơn vị cấp tổng cục được sắp xếp thành các đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ. Đồng thời các đơn vị cấp cục sẽ được sắp xếp lại theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có sự phối hợp thì sáp nhập, hợp nhất, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính. Cũng tại các đơn vị cấp cục sẽ thực hiện việc giảm các đầu mối đơn vị cấp phòng.

Đối với các địa phương, 20 sở cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã thành lập trước đây sẽ sáp nhập với công an các tỉnh, TP. Tương tự như cấp cục, công an các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư sẽ sắp xếp giảm đầu mối cấp phòng, giảm đầu mối cấp đội tại các đơn vị công an cấp huyện.

Theo quy định của nghị định, lực lượng công an cấp xã, thị trấn sẽ được xây dựng theo hướng tinh nhuệ chính quy. Trước mắt, sẽ bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự tiến tới thống nhất trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Bộ Công an cũng thực hiện việc sắp xếp tinh gọn đi đôi với nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, y tế, báo chí...

Cũng tại hội nghị hôm qua, Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ đối với các đơn vị đã sắp xếp nêu trên.

Không còn cấp tổng cục

Cũng trong chiều qua, thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, đã thông tin cụ thể hơn về việc triển khai Nghị định của Chính phủ. Theo đó, nếu so với trước đây thì hiện tại Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, 60 đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ. Tới đây khi sắp xếp lại các đơn vị cấp cục thì sẽ giảm tiếp gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an các địa phương sẽ giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. “Đây là một cuộc cách mạng tinh giản bộ máy, thực hiện theo đúng chủ trương nghị quyết của Đảng”, ông Quang nói.

Được biết thực hiện theo Nghị định của Chính phủ, mặc dù 6 đơn vị cấp tổng cục gồm: Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Tình báo, Tổng cục Thi hành án và hỗ trợ tư pháp chuyển thành cấp cục thì 2 đơn vị tương đương cấp tổng cục là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K10) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) được giữ nguyên. Tương tự, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cục Cảnh sát xuất nhập cảnh... được giữ nguyên.

Tuy nhiên việc sắp xếp này đã xuất hiện thêm một số cục mới trên cơ sở bỏ cấp tổng cục, bao gồm: Cục Truyền thông công an nhân dân trên cơ sở sáp nhập truyền hình, nhà xuất bản và Báo Công an nhân dân; Cục Kế hoạch tài chính; Cục Tổ chức cán bộ; Cục Công tác Đảng, công tác chính trị... Đối với Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh sẽ có sáp nhập một số lực lượng để thành lập Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng và phòng chống buôn lậu...