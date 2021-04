Đại tá Phạm Thế Tùng được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Sáng 22.4, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã công bố quyết định luân chuyển, điều động đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Ông Tùng (49 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) có trình độ thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Năm 2012, ông Tùng là Trưởng Công an H.Khoái Châu (Hưng Yên); năm 2014, được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 10.2019, ông Phạm Thế Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Phạm Thế Tùng ẢNH CTV

Đại tá Phạm Thế Tùng được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay thiếu tướng Võ Trọng Hải vừa được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều 16.4, ông Hải được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sau 9 tháng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Bộ Công an cũng vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng, Phó cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.