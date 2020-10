Đại tướng Tô Lâm tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Theo báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau, tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) của địa phương tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 60.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người (tương đương 2.182 USD), tăng gần 1,3 lần so năm 2015; năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 5,7%/năm. Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, diện tích nuôi tôm thâm canh 8.720 ha, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 150.000 ha; tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 2,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,7%/năm (Nghị quyết đề ra 2,8 triệu tấn, bình quân tăng 3,9%/năm). Đến cuối năm 2020, bình quân toàn tỉnh Cà Mau đạt 16,2 tiêu chí/xã, có 42/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 51% tổng số xã, tăng 30% so năm 2015.