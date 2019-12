Đại tướng Tô Lâm thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại T.Ư Cục miền Nam

Ngày 22.12, tại khu di tích lịch sử Ban an ninh T.Ư Cục miền Nam (xã Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh), đại tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị , Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác, cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các cán bộ lão thành cách mạng đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thắp nhang tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Ban an ninh T.Ư Cục miền Nam

Tại buổi lễ, đại tướng Tô Lâm xúc động bày tỏ: “Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công an được trở lại mảnh đất địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng, cái nôi của phong trào kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, niềm tự hào của lực lượng CAND trong khiến chiến thống nhất nước nhà".

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa, 25 phần quà cho các gia đình chính sách, nhân thân liệt sĩ, thương binh và gia đình một số cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng cảnh sát trại giam có hoàn cách nhiều khó khăn. Những phần quà tuy còn nhỏ so với những khó khăn, nhưng thể hiện một phần lòng biết ơn, tinh thần tương thân tương ái, sự cảm thông, chia sẻ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Công an tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 xã biên giới Tân Hà (H.Tân Châu) và Tân Lập (H.Tân Biên). Đây là chuỗi các hoạt động về nguồn và đền ơn đáp nghĩa do Bộ Công an tổ chức tại Tây Ninh.