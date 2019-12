Đại úy công an bị bắt quả tang nhận 'tiền lo ăn nhậu' từ đương sự

Tối ngày 2.12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao bắt tạm giam đại úy Nguyễn Minh Bá, điều tra viên thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an H.Giồng Trôm (Bến Tre)