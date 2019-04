Đại úy công an bị đâm trọng thương ở Cần Thơ

Sáng 28.4, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.Cần Thơ đã rút toàn bộ hồ sơ, di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Giàu (25 tuổi, ngụ KV 1, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, Cần Thơ) về PC01 để tiếp tục làm rõ vụ việc một đại úy công an bị đâm trọng thương. Hiện đại úy Nguyễn Minh Nhựt (Cảnh sát khu vực P.Hưng Phú) vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.